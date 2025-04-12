Başkan Recep Tayyip Erdoğanın CHP Genel Başkanı Özgür Özele, Şişli Belediyesi önünde düzenlenen mitingde sarf ettiği sözler nedeniyle açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasının detayları ortaya çıktı. Dilekçede Özelin FETÖ kumpas davalarında yer alan iddiaları gerçekmiş gibi yeniden dile getirdiği belirtilerek, FETÖye karşı mücadelesi herkesin malumu olan müvekkilimizi, FETÖ kaynaklı mesnetsiz isnatlarla yıpratmayı hedeflemektedir. denildi. Dilekçede Özelin sözlerinin kişisel bir eleştiri sınırında kalmadığı, kamu düzenini tehdit eden ve anayasal düzene zarar verebilecek potansiyele sahip beyanlar olduğunun altı çizildi.