Son dakiak haberi! Her açıklamasında terörle yan yana gelmek istemediği açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin 6+1li terör masasında kalacağını açıklamasının ardından partinin yönetim ve taban kadrosunda bir hareketlenme olabileceği konuşulmaya başlandı. A Haber canlı yayınında Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğa, İyi Parti tabanından mı gelir, teşkilattan mı gelir? sorusunu yönelten moderatör Banu El, Ben İyi Parti teşkilatı ile Meral Akşenerin bu noktada ayrışabileceğini değerlendiriyorum. dedi. Fondaş medyadan Ruşen Çakır ise, İyi Partiden bazı kişiler Erdoğanın davetine icabet edebilir. ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise, HDP tabanından gelecek oyları düşünürken, kendi tabanlarındaki kişilerin onlardan kopması riskini de taşıyorlar. diyerek ilerleyen günlerde partide derin bir ayrışma olabileceğine dikkat çekti.