Başkan Erdoğan'ın davetlerine katılan Ajda Pekkan'dan eleştirilere sert tepki: Hepimizin Cumhurbaşkanıdır! / 04.04.22

Boşanmış bir ailenin çocuğu olan Ajda Pekkan, “Çok genç yaşta çalışmaya başladım. Başımızda kimse yoktu, anneme ve kardeşime bakmak zorundaydım. Kadının güçlü olması gerektiğini o dönem öğrendim” diye konuştu. Babasının ölmeden önce “Size şerefiniz dışında hiçbir şey bırakamıyorum, ona sahip çıkın” diye vasiyet ettiğini belirten Pekkan “Her işi şerefimle yaptım” dedi. Başkan Erdoğanın davetlisi olarak katıldığı etkinliklerle ilgili eleştirilere de değinen Pekkan, Cumhurbaşkanımız, tüm milletimizin seçimi ile belirlenmiş bir kişi ve hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Sosyal medyada bu tarz eleştirileri de çok önemsemiyorum bu açıdan. ifadelerini kullandı.