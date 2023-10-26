Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Gazzedeki soykırıma Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, bu Batının sana borcu çok. Ama Türkiyenin sana borcu yok sözleri ve İsraile yapacağı ziyareti iptal etmesi Tel Avivde büyük hazımsızlık yaptı. Yeni nesil Hitler olarak anılan Netanyahunun kabinesinde yer alan İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Erdoğan terörü destekliyor, nokta. Artık Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden hesaplamanın zamanı geldi paylaşımını yaptı. Öte yandan İsrailliler Zoharı Neo Nazi olarak tanımlıyor, maçlarda aleyhine pankartlar açıyor.