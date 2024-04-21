Başkan Erdoğanın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeyi Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etmesi, terör devleti İsrailin ayarlarıyla oynadı. Daha önce Başkan Erdoğan’ı skandal ifadelerle hedef göstermeye çalışan ve Türkiye’yi ABD’ye şikayet eden, soykırımcı İsrail’in Dışişleri Bakanı İsrael Katz sosyal medya hesabından yine alçak ifadelere imza attı. Hem Türkçe hem de İbranice paylaşımda bulunan Katz, “Müslüman Kardeşler: Tecavüz, katliam, cesetlere saygısızlık, bebek yakma. Erdoğan utanmalısın” ifadelerini kullandı. Katz’ın hadsiz sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Öte yandan Türkiyeden çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir ifadelerini kullandı.