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Başkan Erdoğan'ın Heniyye'yi kabul etmesi terör devleti İsrail'in ayarlarıyla oynadı: Katz'dan alçak ifadeler | Türkiye'den çok sert tepki / 20.04.24

Başkan Erdoğan'ın Heniyye'yi kabul etmesi terör devleti İsrail'in ayarlarıyla oynadı: Katz'dan alçak ifadeler | Türkiye'den çok sert tepki / 20.04.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'ın Heniyye'yi kabul etmesi terör devleti İsrail'in ayarlarıyla oynadı: Katz'dan alçak ifadeler | Türkiye'den çok sert tepki / 20.04.24

Takvim 04:14
02

CHP'de komşuya makam kıyağı! Bülent Kerimoğlu’nun kardeşi Mutlu Kerimoğlu, Erdal Beşikçioğlu’nun yardımcısı oldu / 20.04.24

Takvim 02:15
03

Başkan Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul etti: Gazze masada! / 20.04.24

Takvim 04:58
04

CANLI TAKİP | İsrail'den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi'den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi? / 20.04.24

Takvim 06:53
05

Beşiktaş'ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti / 20.04.24

Takvim 02:09
06

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in ağabeyi Ediz Zeyrek'e CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde başkan yardımcılığı / 20.04.24

Takvim 04:21
07

Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak / 20.04.24

Takvim 06:40
08

Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan'ın annesi Suphiye Orancı'nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: "Para karşılığı birlikte oluyordu!" / 20.04.24

Takvim 05:01
09

DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin'de İstiklal Marşı Diyarbakır'da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi / 20.04.24

Takvim 04:48
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