Katil İsrail, 7 Ekimden bu yana Gazzeye ölüm yağdırıyor. Batı, soykırıma sessiz kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işgal altındaki Filistin topraklarında iki devletli çözüm ve ateşkes için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada işgalci İsrailin atom ve nükleer bombaya sahip olduğunu ifade etmişti. Erdoğanın bu sözleri, nükleer silahların yasaklanması için çalışan sivil toplum hareketi ICAN’ın son raporunu akıllara getirdi. Peki, dünyada hangi ülkeler nükleer bombaya sahip? Atom bombası olarak adlandırılan nükleer silah nedir? İşte Başkan Erdoğanın sözleri sonrası gündeme gelen ülkelerin atom bombası raporu.