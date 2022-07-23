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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan'ın liderliğinde tahıl krizi çözüldü! İmzalar İstanbul'da atıldı / 22.07.22
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde tahıl krizi çözüldü! İmzalar İstanbul'da atıldı / 22.07.22

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde tahıl krizi çözüldü! İmzalar İstanbul'da atıldı / 22.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde tahıl krizi çözüldü! İmzalar İstanbul'da atıldı / 22.07.22

Takvim 01:19
02

Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı / 18.07.22

Takvim 01:22
03

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Takvim 01:58
04

CHP yandaşı Halk TV'nin 'Çeşme'deki yangına müdahale yok' yalanı elinde patladı! Apar topar KJ değiştirdiler / 19.07.22

Takvim 01:21
05

İBB'nin çevreciliği buraya kadar: Asırlık çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu / 21.07.22

Takvim 03:51
06

Tahıl sevkiyatı nasıl yapılacak? Hangi limanlar kullanılacak? İşte tarihi tahıl koridorunun detayları... / 22.07.22

Takvim 01:31
07

FETÖ borsası kuran uyuşturucu baronu savcı Osman Yarbaş'ın tehdit mesajları ortaya çıktı: "Kaşınmaya başladı" / 23.07.22

Takvim 01:05
08

Gıda krizi düğümünü Türkiye çözdü! Uzman isimler tahıl krizini yorumladı: Bugün umut ışığı doğmuştu / 22.07.22

Takvim 01:25
09

Galatasaray piyasa değeri 30 milyon Euro olan 3 yıldızı çok düşük maliyetle bitirdi / 23.07.22

Takvim 01:28
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