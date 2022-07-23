Başkan Erdoğan'ın liderliğinde tahıl krizi çözüldü! İmzalar İstanbul'da atıldı / 22.07.22

Son dakika haberi! Başkan Erdoğanın liderliğinde başlayan ve çözüme ulaşan tahıl krizinde imzalar atıldı. Ukrayna ile Rusya’nın tahıl sevkiyatı için Türkiye’nin arabuluculuğunda yürüttüğü görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tarihi imza töreni Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres’in katılımıyla yapıldı. Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, imza töreni öncesi ortak açıklamalarda bulundu. Guterres, çözümün Başkan Erdoğanın ısrarlı yaklaşımı sayesinde olduğunu açıkladı ve Erdoğana teşekkür etti. Başkan Erdoğan ise konuşmasında Tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. dedi.