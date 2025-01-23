Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen 2025 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu MGK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından 7 maddelik açıklama yapıldı. Kırmızı Kitap olarak bilinen Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi güncellenirken terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapıldı. Yapılan açıklamada, PKK/KCK-PYD/YPG’nin Suriye’deki mevcut durumu ve muhtemel gelişmeleri herhangi bir şekilde istismar etmesine izin verilmeyeceği hatırlatılmış; bölgemizdeki dost ve kardeş halkların düşmanı olan tüm terör örgütlerinin her hâlükârda tasfiye edileceği vurgulanmıştır. denildi.