Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki MGK sona erdi. 2.5 saat süren toplantının en önemli gündemi sınırdaki terör operasyonları oluşturdu. MGKnın ardından 6 maddelik yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiş; terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin aklıselimle hareket ederek terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesinin önemine işaret edilmiştir. denildi.