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Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi: 6 maddelik yazılı açıklama / 04.04.24

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi: 6 maddelik yazılı açıklama / 04.04.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi: 6 maddelik yazılı açıklama / 04.04.24

Takvim 05:40
02

ABD'de işsizlik krizi! İşten çıkarmalar 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı / 04.04.24

Takvim 02:11
03

MSB 'Z' raporunu duyurdu! 3 ayda 673 terörist etkisiz hale getirildi | Askerlerin oy kullanmasına ilişkin açıklama / 04.04.24

Takvim 06:41
04

Soykırım ortağı Joe Biden'dan katil Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: Gazze'de acil ateşkesin gerekli / 04.04.24

Takvim 03:11
05

Kartal son anda yıkıldı! Beşiktaş-Başakşehir maçında kazanan çıkmadı / 04.04.24

Takvim 02:24
06

Van'daki olaylar sonrası terör örgütü propagandasına geçit yok! 14 ilde BOZDOĞAN-20 operasyonu: 340 şüpheli yakalandı / 04.04.24

Takvim 04:14
07

Gözler Putin'e çevrildi | Gerilim yükseliyor! ABD'den flaş Ukrayna çıkışı: NATO üyesi olacak / 04.04.24

Takvim 01:26
08

Bu sezon gol olup yağan Fenerbahçe Türkiye rekoru kırdı / 05.04.24

Takvim 02:16
09

Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında TFF ve PFDK kararlarına 1 dakikalık protesto / 04.04.24

Takvim 00:38
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