Başkan Erdoğanın Filistin diplomasisini öven ve İsrailin katliamına karşı çıkan sanatçı Fazıl Sayın konserleri iptal edildi. Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşmda, Malesef Barıştan yana olmak Zor zanaat.. Filistin-İsrail konusunda bir tuhaf gelişmede bu açıdan… Avrupa’nın ortasında iptal edilen konserlerim açıklamasında bulundu. Açıklamada ise Fazıl Say, İsviçre’de, MİGROS firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. *Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır dedi.