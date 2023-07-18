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Başkan Erdoğan’ın tahıl koridoru sözleri dünya basınında! CNN International: Türkiye benzersiz bir konumda / 18.07.23

Başkan Erdoğan’ın tahıl koridoru sözleri dünya basınında! CNN International: Türkiye benzersiz bir konumda / 18.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan’ın tahıl koridoru sözleri dünya basınında! CNN International: Türkiye benzersiz bir konumda / 18.07.23

Takvim 04:48
02

Kemal Kılıçdaroğlu'nu en yakınları vuruyor! Muharrem Erkek karşı tarafa geçti / 18.07.23

Takvim 03:20
03

Ticaret Bakanlığı fırsatçılara acımadı: 369 firmaya 152.8 milyonluk ceza!

Takvim 02:42
04

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında imzalar atıldı / 18.07.23

Takvim 02:05
05

Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez için teklifi belli oldu / 16.07.23

Takvim 00:59
06

15 Temmuz 7. yılında, Türkiye ilk günkü gibi kıyamda! Yurdun dört bir yanında demokrasi nöbeti: Şehitler rahmetle anıldı / 15.07.23

Takvim 02:48
07

Diriliş destanı 7 yaşında! Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde milli iradeyle kucaklaştı: 15 Temmuz'u 7 değil 70 yıl geçse de unutturmayacağız / 15.07.23

Takvim 02:50
08

Livakovic koptu geliyor! Fenerbahçe, Hırvat ekibiyle anlaştı / 16.07.23

Takvim 01:21
09

Başkan Erdoğan ve ailesi hedefteydi... Bilal Erdoğan 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı: Helikopterler namlusunu bize doğrulttu / 15.07.23

Takvim 03:10
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