Rusya, dün yaptığı açıklamada tahıl koridoru anlaşmasının durdurulduğu açıkladı. Kremlin’den yapılan açıklamada “Şartlarımız yerine getirilirse devam ederiz” ifadeleri kullanıldı. Türkiye ilk günden bu yana tahıl koridoru anlaşmasında kilit bir role sahipken Başkan Erdoğan Rusya’dan gelen açıklama ile ilgili “Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putinin bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Bu arada Dışişleri Bakanı, muhatabıyla görüşmelerini yapacak. Biz de seyahatten döner dönmez, Sayın Putin ile ben de görüşmelerimi yapacağım” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın açıklaması dünya basınında geniş yer aldı. CNN International krizin çözümünde Türkiye ve Erdoğanın rolüne dikkat çeken bir analiz yayınladı.