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Başkan Erdoğan'ın TÜSİAD'a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum / 15.02.25

Başkan Erdoğan'ın TÜSİAD'a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum / 15.02.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'ın TÜSİAD'a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum / 15.02.25

Takvim 04:08
02

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan Kandil'e mektup... İçeriğinde ne var? Terörist Cemil Bayık yine pazarlık peşinde / 15.02.25

Takvim 04:05
03

Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaş'tan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim / 15.02.25

Takvim 03:35
04

CHP'nin şaibeli kurultayı Başkan Erdoğan'a soruldu: Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor? / 15.02.25

Takvim 07:13
05

Merve Taşkın'a müstehcenlik gözaltısı: 400 bin TL'lik 14 Şubat yemeğini emniyette yiyecek! / 15.02.25

Takvim 00:00
06

5 kişinin ölümüne neden olan otobüsün terminalden çıkış anı kamerada | Kazada emniyet kemeri detayı / 15.02.25

Takvim 02:29
07

Hükümeti ve yargıyı hedef alan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma / 15.02.25

Takvim 00:00
08

Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda / 15.02.25

Takvim 07:27
09

Ameliyat masasında fiyat pazarlığına soruşturma! Hasta kamu hastanesinde tedavi edildi / 15.02.25

Takvim 02:47
10

Derbide tek hedef zafer! Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri / 15.02.25

Takvim 04:13
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