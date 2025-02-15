Milli iradeye mesafeli duruşuyla bilinen TÜSİAD’ın yine siyaset mühendisliğine soyunması büyük tepki topladı. Terör suçları nedeniyle kayyum atanan belediyeleri savunan, TSK’daki disiplinsiz teğmenlere destek veren ve medya sektöründe tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen Ayşe Barım’a arka çıkan TÜSİAD yargıyı hedef aldı. TÜSİAD Olağan Genel Kurulunda yaşanan skandal sonrası TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Yaşananlar sonrası, Başkan Erdoğan’ın geçmişte TÜSİADa verdiği ayar yeniden gündeme geldi. İşte o ayar...