Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs öncesi gençlerle buluştu. Selahattin Demirtaşa özgürlük vadeden Kılıçdaroğluna sert tepki gösteren Erdoğan, Selo, Diyarbakırda 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir teröristtir. Demokrasiye aykırı tarafı yok. Şu anda terör odaklı fiili işlediğinden dolayı cezaevinde. Fikir veya siyasi suç değil. Sokaklarda elini kolunu sallayarak mı dolaşsın? Bedelini ödemesi lazım dedi. HÜDA PAR ile ilgili mesnetsiz iddiaları HDPnin kendine çıkış yolu araması olarak yorumlayan Erdoğan, Geçmişteki terör örgütüyle ilgisi yok, bu yakıştırmaları kabul etmemiz mümkün değil dedi. Fırsatçılara da tepki gösteren Erdoğan, Rastgele istediğim gibi kira koyarım yok, bunları analarından doğduğuna pişman edeceğiz ifadelerini kullandı.