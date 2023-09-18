Son dakika... Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin 78. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABDnin New York şehrinde, Ahıska Türklerini Türkevinde kabul etti. Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz diyen Başkan Erdoğan, Kendilerinin yıllardır hasretle beklediği Türk Vatandaşlığını sağlamaları için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz dedi. Öte yandan Türk vatandaşlığına hak kazanan en yaşlı iki Ahıska Türkü, Bütün dünya Türklerinin babası bu adamdır. diyerek Erdoğana teşekkür ettiler. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimliği verilen küçük kızın heyecanını da dikkat çekti.