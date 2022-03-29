Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Avrasya Tüneli'ni yapan da CHP'li! Başar Arıoğlu: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor / 29.03.22

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada Avrasya Tünelinin müteahhidinin de CHPli olduğunu söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tünelini yapan Yapı Merkezi isimli firmanın başında Dr. Ersin Arıoğlu yer alıyor. Dr. Ersin Arıoğlu 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili. Arıoğlunun oğlu Başar Arıoğlu ise 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili yapılan eleştiriler hakkında Ben solcuyum diyerek solcu olunmuyor. Muhalefetin benzini, bu kadar ucuza germeyin, milleti toplu taşımaya yönlendirin demesi lazım ama ne yazık ki alakasız her şeye hayır diyerek muhalefet yapılıyor. diyerek tepki gösterdi.