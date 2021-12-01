Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yeni dönemin yol haritasını açıkladı! / 01.12.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yeni dönemin yol haritasını açıkladı. Düşük faizli üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz. Türkiye ne zaman yüksek faiz için adım atsa, kur üzerinden bir manipülatif baskı ile karşı karşıya kalmıştır. Bunu ancak biz engelleriz.Yeni ekonomi modeliyle düşük faizli üretimi ve ihracaatı destekleyeceğiz. Ülkemiz artık bu kısır döngüyü kırma aşamasına geldi. 3. çeyrekteki büyüme, aç kurtlar gibi bekleyenleri şaşırttı. Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsade etmeyeceğiz.