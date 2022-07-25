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7/24 Dinle Takvim Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Fatih'in emaneti Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun / 25.07.22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Fatih'in emaneti Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun / 25.07.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Fatih'in emaneti Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun / 25.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Fatih'in emaneti Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun / 25.07.22

Takvim 02:27
02

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Takvim 01:58
03

Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı / 18.07.22

Takvim 01:22
04

İBB'nin çevreciliği buraya kadar: Asırlık çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu / 21.07.22

Takvim 03:51
05

CHP yandaşı Halk TV'nin 'Çeşme'deki yangına müdahale yok' yalanı elinde patladı! Apar topar KJ değiştirdiler / 19.07.22

Takvim 01:21
06

Necip Hablemitoğlu suikastının tetikçisi Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun İhsan Güven'i de öldürdüğü ortaya çıktı / 25.07.22

Takvim 02:41
07

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması: İlk geminin seyre başlaması için koordine sürüyor / 25.07.22

Takvim 01:35
08

Geçmişten geleceğe miras Ayasofya belgeseli: Feth-i Mübin'in sembolü, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ve vasiyeti / 25.07.22

Takvim 03:00
09

Altılı masada kavga büyüyor! Deva ve Gelecek partisi ittifak tartışması yüzünden birbirine girdi / 25.07.22

Takvim 00:20
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