Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Fatih'in emaneti Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun / 25.07.22

Ayasofya, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020de yeniden camii olarak ibadete açıldı. Feth-i Mübinin sembolü olan kutsal mekana duyulan özlem bir Cuma vakti vuslata erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin ibadete açılmasının yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, Fatihin vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifini aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allaha hamdolsun. Ayasofyanın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun ifadelerini kullandı.