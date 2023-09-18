Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’yi kabul etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, İki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söyledi. Orta Koridor’un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Başkan Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Gürcistan’daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti ifadelerine yer verildi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Tesla ve SpaceXin kurucusu Elon Muskı ve Ahıska Türklerini kabul etti.