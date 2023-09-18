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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’yi kabul etti / 18.09.23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’yi kabul etti / 18.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’yi kabul etti / 18.09.23

Takvim 01:24
02

New York'ta Başkan Erdoğan rüzgarı! Türkevi önünde coşkulu kalabalık / 18.09.23

Takvim 00:56
03

İlk evini alana düşük faizli kredi imkanı: Ne zaman başlayacak? Kim, nasıl yararlanacak? 81 ilde konut seferberliği

Takvim 01:05
04

AK Parti'den İstanbul'a özel yerel seçim şarkısı! Büyük beğeni topladı: Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti / 18.09.23

Takvim 00:52
05

Emekliye 10 bin TL: TÜED Cumhuriyet ikramiyesi için beklentisini açıkladı!

Takvim 00:48
06

FETÖ’cü psikiyatrist Salih Zoroğlu hakkında kan donduran detaylar: Babanı ortadan kaldırman gerekiyor / 18.09.23

Takvim 02:40
07

Bu görüntüler çok konuşulur! Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları başlarına su dökülünce neye uğradıklarını şaşırdı... / 18.09.23

Takvim 00:47
08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahıska Türklerine kimliklerini takdim etti: Bütün dünya Türklerinin babası bu adamdır / 18.09.23

Takvim 08:58
09

Başkan Erdoğan, TASC tarafından düzenlenen akşam yemeğinde açıklamalarda bulundu / 18.09.23

Takvim 02:31
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