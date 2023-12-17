Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Batı ülkeleri başta olmak üzere toplumların geleceklerinden endişe duymasının sebebi yeni nesillerin avuçlarından kayıp gittiğini görmesidir. Yeni neslimizi yeni iletişim mecralarının sinsi etkilerine karşı korumalıyız. Son dönemde ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail saldırılarına değinen Başkan Erdoğan, Zalim İsrail yönetiminin Gazzedeki katliamlarının önüne geçeceğimiz günlerde, Allahın izniyle yakındır dedi.