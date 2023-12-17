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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu / 16.12.23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu / 16.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu / 16.12.23

Takvim 02:41
02

Emekliye yüzde 50 zam: Ocak ayında emekli ve memurların maaşları kaç lira olacak?

Takvim 01:30
03

İsrailli yetkiliden şoke eden itiraf! “Yanlışlıkla” öldürülen 3 esirin ateşkes anlamında beyaz bayrak taşıdıklarını açıkladı / 16.12.23

Takvim 02:30
04

Scholz'un kahve daveti pahalıya patladı! 26 ülke Ukrayna için onay mührü bastı / 17.12.23

Takvim 00:36
05

Caner Erkin'le evli olan güzel oyuncu Şükran Ovalı diziden ayrılma kararı aldı! ‘Her şey kızım için’ / 17.12.23

Takvim 00:39
06

CHP'deki foto kriz basın toplantısında deşifre oldu! Herkes bitti sanırken Özgür Özel fitili ateşledi... Bir de zabıta şovu! / 16.12.23

Takvim 00:46
07

İsrail'in ABD'deki 'Dijital Demir Kubbe'si ifşa oldu! Filistin'e destek veren kişi ve kurumları sindirime operasyonu! Kim bu J-VENTURE? / 16.12.23

Takvim 02:19
08

MASAK'dan Polatgillere kötü haber! Dilan Polat "Kara para, kumar nedir bilmem" dedi! Ancak dosyasına yasadışı bahis soruşturması eklendi / 16.12.23

Takvim 01:48
09

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bulunan 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü açıkladı / 15.12.23

Takvim 01:18
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