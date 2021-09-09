Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü / 08.09.21

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti. Erdoğan, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç baskısının daha da artacağını iletti.