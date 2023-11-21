Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kafkaslarda yeni oyun peşindeler diye belirten Başkan Erdoğan, Ermenistana çağrıda bulunarak, Azerbaycanın barış elini kaçırmamalı dedi. Gazze ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Batının iki yüzlü tutumunu çok sert eleştirerek, Çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı modern savaş araçlarının tamamını kullanan İsrail ve onu destekleyenler, insanlık vicdanı nezdinde yargılanacaktır ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrailin nükleer silahı itiraf ettiğini söyleyen Başkan Erdoğan, Batı ve İsrailin yalan kardeşliği utanç vericidir dedi.