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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu / 21.11.23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu / 21.11.23

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu / 21.11.23

Takvim 03:20
02

Dilan Polat'ın ardından fenomenleri korku sardı! Özlem Öz şalvar tuşuna bastı: Köylerine gitti, sinide yemek yedi / 21.11.23

Takvim 01:56
03

Önce Başkan Erdoğan masada sonra Milliler Almanya'yı sahada yerden yere vurdu! Sosyal medya yıkıldı / 19.11.23

Takvim 00:43
04

CHP'deki şaibeli kurultayın şifreleri çözülüyor! Eli boş gelen çanta ile çıkmış / 19.11.23

Takvim 00:57
05

İsrail medyasından çarpıcı itiraf: 7 Ekim'deki festivalde sivillere İsrail helikopteri ateş açtı / 19.11.23

Takvim 02:29
06

A Milli Futbol Takımı'mız Berlin'de Almanya'yı mağlup etti! İşte maçta yaşananlar... / 19.11.23

Takvim 02:30
07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Almanya dönüşü uçakta önemli açıklamalar / 19.11.23

Takvim 02:53
08

Milyonlara torba yasa: Emeklinin kök maaşına kademeli zam gelecek I Refah payı ile artış yüzde 50'yi bulacak!

Takvim 02:02
09

Başkan Erdoğan'dan 50+1 çıkışı: Değişmesi konusunda aynı fikirdeyim isabetli olur | Yeni anayasa mesajı / 18.11.23

Takvim 02:13
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