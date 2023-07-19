Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yatırım merkezli Körfez turu devam ediyor. Dün Suudi Arabistanda Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşen Başkan Erdoğan, bugün Katara geçti. Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile tarafından resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Al Saniye Togg hediye etti. İkili görüşmenin ardından Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani nezaretinde diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü olması münasebetiyle ikili anlaşma imzalandı. Öte yandan Başkan Erdoğan ve Al Saninin verdiği samimi pozlar tam dayanışmayı gözler önüne serdi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.