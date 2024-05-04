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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Kurulu'nu kabulünde açıklamalarda bulundu / 04.05.24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Kurulu'nu kabulünde açıklamalarda bulundu / 04.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Kurulu'nu kabulünde açıklamalarda bulundu / 04.05.24

Takvim 06:39
02

MSB duyurdu! 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi... Irak'ın kuzeyinde harekat öncesi bahar temizliği / 04.05.24

Takvim 01:34
03

Başkan Erdoğan'dan 'Özel' kabul sonrası ilk yorum! CHP'ye iade-i ziyaret olacak | Özgür Özel'den 'demokrasi için kilometre taşı' değerlendirmesi / 04.05.24

Takvim 04:35
04

Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti! İşte maçta yaşananlar... / 04.05.24

Takvim 02:49
05

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul kuvvetli yağışın etkisine girdi! Ne kadar sürecek? Havalar nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir... / 04.05.24

Takvim 06:40
06

Fahiş fiyat ve stokçuluğa neşter! Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! Cezalar artıyor

Takvim 07:01
07

Aile boyu büyü vurgunu! 175 milyon lira dolandırıldı! Şarkıcı kardeşi de işin içinde çıktı / 04.05.24

Takvim 02:11
08

Hem sapık hem terörist | İsveç'te mide bulandıran olay! PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu ata tecavüz ederken yakalandı / 04.05.24

Takvim 00:55
09

Fenerbahçe-Monaco maçının ardından ortalık karıştı! Taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi / 04.05.24

Takvim 01:07
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