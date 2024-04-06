Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Büyük Finaline katıldı. İslam coğrafyalarında yaşanan insani sorunlara değinen Başkan Erdoğan, Müslümanlar olarak bugün Kuranın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. dedi. Batının sömürü düzenini devam ettirmek için planlar yaptığı belirten Erdoğan, Bakınız çok açık söylüyorum bugün Suriyeyi, Yemeni, Libyayı, Sudanı, Filistin ve daha nice İslam toprağını kana bu çatışmaların gerilimlerin zulümlerin gerisinde bu sömürü düzenini devam ettirme planları vardır. ifadelerini kullandı.