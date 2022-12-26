Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen İlk Oyum AK Partiye İlk Oyum Erdoğana Programında gençlerle bir araya geldi. Önemli açıklamalarda bulunan ve gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, tahıl konusunda önceliğin fakir ülkeler olduğunu vurgulayarak, Putin diyor ki, Biz bu işi şöyle yapalım, Avrupa değil, Afrikaya ağırlık verelim, bilabedel, ücretsiz ben tahıl göndermeye varım. Biz de dedik ki, O gönderdiğiniz tahılı değirmenlerimizde una çevirelim. Biz de bilabedel onları una çevirmek suretiyle Rusya, Türkiye, Birleşmiş Milletler böylece garip gureba, fakir fukara Afrika ülkelerine gönderelim açıklamasında bulundu. Öte yandan gübre konusunda da Rusya ile yeni bir adım atılacağını duyurdu.