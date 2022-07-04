Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi sözlerine yansıdı: Parayla bu sevgiyi gönlümden alamazsın, Allah milyon kere razı olsun / 03.07.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğana olan sevgisini sokak röportajında dile getiren bir vatandaşın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu sevginin parayla satın alınamayacağını ifade eden vatandaş, Her önüne gelen Reise saldırıyor. Adam eşine bir bardak çay ver diyemiyor bahanesi Reis. Ben evde 3 çocuğumla baş edemiyorum. Burası 100 milyonluk ülke bir de ortadoğu... Bulunduğun konjonktür tehlikeli kardeşim. Adam tehlikeli kara sularında cımbız ile bir şeyler söküyor. Allah milyon kere razı olsun şeklinde konuştu.