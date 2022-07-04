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7/24 Dinle Takvim Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi sözlerine yansıdı: Parayla bu sevgiyi gönlümden alamazsın, Allah milyon kere razı olsun / 03.07.22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi sözlerine yansıdı: Parayla bu sevgiyi gönlümden alamazsın, Allah milyon kere razı olsun / 03.07.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi sözlerine yansıdı: Parayla bu sevgiyi gönlümden alamazsın, Allah milyon kere razı olsun / 03.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi sözlerine yansıdı: Parayla bu sevgiyi gönlümden alamazsın, Allah milyon kere razı olsun / 03.07.22

Takvim 02:23
02

Fenerbahçe, William Carvalho için kulübü Real Betis ile anlaşma sağlandı! / 29.06.22

Takvim 01:21
03

FETÖ'cü şirketler için yolun sonu: Yargıtay Naksan Holding şirketlerinin müsaderesine karar verdi! / 25.06.22

Takvim 03:13
04

Ndombele heyecanı! Galatasaray kağıt üzerinde çok zor gözüken transferde önemli mesafe aldı / 28.06.22

Takvim 01:35
05

Trabzonspor'dan 4 koldan harekete geçti! Hedefte Trezeguet, Haji Wright, Kaan Ayhan ve Berke Özer var / 30.06.22

Takvim 02:59
06

Galatasaray Norveçli yıldızı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor: Zor hedef Erik Botheim / 01.07.22

Takvim 01:31
07

CHP yine takoz belediyeciliğine devam ediyor! Yıkılıp yeniden yapılan spor kompleksinin yapımını durdurdular / 03.07.22

Takvim 00:55
08

Beşiktaş Kongolu yıldız Muleka için ciddi mesafe kat etti / 27.06.22

Takvim 01:11
09

Teröristleri korku içinde! İsveç Başbakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız / 03.07.22

Takvim 02:35
10

Çankırı Dodurga 'Cumhur' dedi! Seçimleri AK Partili Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı: Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı / 03.07.22

Takvim 02:21
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