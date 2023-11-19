Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanyada Gazze diplomasisinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katil İsrailin nükleer silah bulundurduğunu ve bununla ilgili harekete geçtiklerini belirten Erdoğan, konunun BMGKnın gündemine geleceğini ifade etti. Erdoğan, Şu ana kadar İsrail ile ilgili böylesi bir başvuru resmi kayıtlara ilk defa geçiyor. Bunun ilerletilmesi bölgedeki stratejik çıkarları dengeleme açısından çok önemli bir konu. dedi. Erdoğan, Gazzeyi yeniden inşa edecekleri belirtti.