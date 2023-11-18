Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine Almanyada devam ediyor. Almanyaya giden Başkan Erdoğan mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Görüşmede İki lider, iki devletli yapının kalıcı barışın tek çözümü olduğu konusunda aynı fikirde olduklarını ifade ederek bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı. Erdoğan, Steinmeier görüşmesinin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ben rahat konuşuyorum, İsrail yalanı çok iyi söyler bizim İsraile borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz holokost cenderesinden geçmedik. İnsana saygımız bizim çok çok farklıdır. Başbakanlık dönemimde ilk defa antisemitizm konusunda tavır koymuş liderim. Dünyada hiçbir başbakan koymamıştı. Ben koydum. Bundan dolayı kimseye borcumuz yok ifadelerini kullandı.