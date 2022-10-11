Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlunun başörtüsü çıkışını değerlendiren Erdoğan, Yasakçı zihniyet pusuda bekliyor. Konu Meclis gündemine geldiğinde kimin nasıl bir tutum içine gireceğini hep birlikte göreceğiz ifadelerini kullandı. Erdoğan, Alevi Kültür Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldıklarını söyledi ve Alevi-Bektaş inanç önderlerine kadro verileceğini ifade etti. Sosyal konuta 7.2 milyon başvuru olduğunu açıklayan Başkan Erdoğan, 1 milyon arsanın %40ının şehir merkezinde geri kalanının ise ilçelerde olduğunu sözlerine ekledi. Üniversite öğrencileri ve esnafa da müjdeler veren Başkan Erdoğan, Üniversitelilere yılda 2 defa ulaşım desteği verileceğini açıkladı, esnafları kapsayan 100 milyar liralık kredi kampanyası başlattıklarını duyurdu.