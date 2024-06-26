Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede çok net mesajlar veren Başkan Erdoğan, Teröristlerin yuvalandığı yerler imha edilmiştir. Yaz ayları boyunca çok daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz. Mücadelemizi devam ettireceğiz. Sevgili polis arkadaşlarım tüm başarıların bize gösterdiği gerçek şudur güvenlik birimlerimiz temizlendikçe terör ve suç örgütlerine karşı başarılarımız artıyor. Bundan geriye gidiş kesinlikle olmayacaktır ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, İnşallah yaz aylarında daha etkin operasyonlar yapacağız dedi.