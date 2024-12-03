Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviçi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. Karşılaşam sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan Suriyede yaşanan olayları yakından takip ettiğini belirterek, Uzun bir süredir Orta Doğudaki şiddet sarmalının Suriyeyi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat çekiyorduk. Son hadiseler Türkiyenin haklılığını teyit ve tescil etmiştir. dedi.