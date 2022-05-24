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7/24 Dinle Takvim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali: MGK toplantısını işaret etti / 23.05.22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali: MGK toplantısını işaret etti / 23.05.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali: MGK toplantısını işaret etti / 23.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali: MGK toplantısını işaret etti / 23.05.22

Takvim 01:43
02

Konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları için 81 ilde harekete geçildi! 65 bin kişi tespit edildi: Müsamaha yok / 17.05.22

Takvim 03:31
03

CHP'nin ırkçılıkla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni skandal! Arapça afiş ile seslendi / 18.05.22

Takvim 01:21
04

Maliye fırsatçılara göz açtırmayacak: Kiralık konut ve gayrimenkul satışlarında fahiş artışa fren geliyor! / 12.05.22

Takvim 02:28
05

Savunmanın sağına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ilacını Antalyaspor'un genç yıldızı Bünyamin Balcı'da buldu / 23.05.22

Takvim 01:21
06

Abdullah Avcı transfer sezonundaki hedefi açıkladı: 7 bölgeye takviye şart / 24.05.22

Takvim 02:02
07

Google'dan sonra teknoloji devleri için telif dönemi: "Twitter, Instagram hepsi ödesin" / 24.05.22

Takvim 02:51
08

Ekspres vurgun: Adliye çalışanlarının trenle Anadolu turu hayali suya düştü / 24.05.22

Takvim 02:12
09

Azerbaycan ile Ermenistan arasında "sınırın komisyonu" kuruyor! Aliyev imzaladı / 23.05.22

Takvim 00:48
10

Basketbol, voleybol, boks, tekvandodaki başarılar Türkiye'yi sevince boğdu / 24.05.22

Takvim 03:35
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