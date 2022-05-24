Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali: MGK toplantısını işaret etti / 23.05.22

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Suriyenin kuzeyine operasyon sinyali veren Erdoğan, Türkiyenin güney sınırında güvenli bölge oluşturmak maksadıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi askeri harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu. Konuya ilişkin Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunu işaret eden Başkan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar inşallah başlayacaktır ifadelerini kullandı.