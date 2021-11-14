Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağlatan belgesel / 14.11.21

Çanakkale Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915te Gelibolu Yarımadası’ndaki Ertuğrul Koyu’na çıkarma yapan 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla sahilde durduran Ezineli Yahya Çavuş’un kahramanlık destanının anlatıldığı belgeselin galası, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla Troya Müzesinde yapıldı. Yapımcılığını Nihal Ağırbaş, senaristliğini ise Ömer Erbilin yaptığı belgeseli izleyenler duygusal anlar yaşadı. Belgesel gösteriminin ardından konuşan Başkan Erdoğan, Ben doğrusu gözleri yaşlı olarak izledim, ağladım dedi.