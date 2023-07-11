Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından NATOya üye olmak için başvuruda bulunan Finlandiya ve İsveç, teröre verilen destek nedeniyle Türkiyenin itirazı neticesinde üyelik için beklemeye geçti. Madridde imzalanan mutabakatın ardından Finlandiya, örgüte üye olurken, PKKlıların eylemleri ve Kuran-ı Kerime yönelik çirkin saldırılar nedeniyle İsveçin adaylığı beklemeye alındı. Dün Litvanyanın başkenti Vilniusta başlayan zirvede, Türkiyenin şartlarını kabul eden İsveçin adaylığı için yol açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın restinin ardından NATO, ABD ve üyelik için onay bekleyen İsveç süreci güçlü şekilde destekleyeceklerini duyurdu. Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinin, zirvenin Türkiye açısından özel yönü hakkında ipucu verdiğini belirterek, Başkan Erdoğanın verdiği 3 mesaja dikkat çekti.