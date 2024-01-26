Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı. 3 saat 45 dakika süren toplantı sonrası yayımlanan yazılı bildiride terörle mücadele vurgusu yapıldı. Bildiride Türkiyenin kararlılıkla uyguladığı millî güvenlik siyasetinin, proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağının altı çizilmiştir. Ülkemiz için tehdit teşkil eden tüm terör örgütlerini ve uzantılarını, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde zaman ve mekân ayrımı gözetmeksizin hedef almaya devam edeceğimiz bir kez daha hatırlatılmıştır denildi.