Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yapılan canlı yayında çarpıcı mesajlar verdi / 12.08.21

Takvim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yapılan canlı yayında çarpıcı mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, sınırlarımızda yakalanan düzensiz göçmenlerin Afganistan'a geri gönderildiğini belirtti. "Sosyal medyada abartıldığı gibi sınırlarımızda düzensiz göç akını yok" dedi. Yangın bölgesinde yaşadığı bir diyaloğu da anlatan Başkan Erdoğan, "Traktörü yanan vatandaşımız yenisini verin talimatımı duyunca "Benimki eski yenisini istemem" dedi. Bu beni çok etkiledi." dedi.