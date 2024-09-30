Dünyanın en modern spor tesislerinden biri olmak özelliğini taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla açıldı. Erdoğan, İstanbul bu eserle sporun başkentlerinden olacak. Bu sadece tesis değil vizyon projesidir dedi. Türkiye Yüzyılına yakışır spor üssü Basketbol Gelişim Merkezinde bir basketbol lisesi de mevcut. Başkan Erdoğan konuya ilişkin Gençlerimizi bu lisede kapsamlı eğitime tabi tutacağız. Basketbol yıldızı olarak gelişmelerini sağlayacağız değerlendirmesini yaptı.