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Başörtüsü düşmanlığı bitmiyor: “Başörtün işe engel” dediler, başvurusunu reddettiler! / 20.03.23

Başörtüsü düşmanlığı bitmiyor: “Başörtün işe engel” dediler, başvurusunu reddettiler! / 20.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başörtüsü düşmanlığı bitmiyor: “Başörtün işe engel” dediler, başvurusunu reddettiler! / 20.03.23

Takvim 00:45
02

Riyakar siyaset! Dün 'Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme' planını açıklayan Kılıçdaroğlu bugün İzmir'de 'ekonomik bağımsızlık' naraları attı / 20.03.23

Takvim 01:18
03

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu vaatleriyle yine patladı: Yerli çip, Vergi Konseyi dedi ama... / 19.03.23

Takvim 00:56
04

Enerjide yeni dönem başladı! Bor karbür için dev destekler hazır

Takvim 01:45
05

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Yönetim harekete geçti / 20.03.23

Takvim 02:04
06

Galatasaray'dan şok Yusuf Demir kararı! / 20.03.23

Takvim 01:19
07

Genç bankacı Efe Demir mobbing kurbanı mı? Yapı Kredi iddiaları yalanladı: Gerçek dışı! / 18.03.23

Takvim 03:02
08

Depremzedeler için bağış şovu yapıp parayı ödemeyenler yandı! Tek tek ifşa edilecekler / 18.03.23

Takvim 02:58
09

11 yıl sonra Mısır'da ilk temas: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'den önemli açıklamalar / 18.03.23

Takvim 02:34
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