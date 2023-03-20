28 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Sütçü, eczacı kalfalığı için başvuru yaptığı ajanstan gelen yanıtla hayatının şokunu yaşadı. Başörtülü olduğu için iş başvurusunun reddedildiğini öğrenen Sütçü, Zihniyetiniz batsın sizin diyerek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Yaşadıklarını anlatan genç kadın, 28 Şubat süreci bitti diyorlar ya hâlâ varlar ve var olmaya devam edecekler. Fırsatını bulduklarında başörtüsüne karşı yasakçı bir tutum almaya devam edecekler.Evet, ben şu an ses çıkardım ama ses çıkaramayan arkadaşlarımız da var. Bu mobbinge uğrayan çok arkadaşlarımız var. İş yerinde, okulda, sokakta dahi bu lince uğruyoruz. Bu son bulmayacak ama son bulmasını umut ediyorum. dedi.