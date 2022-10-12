CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun başörtüsü istismarı için yasa teklifi önerisine karşı, Başkn Recep Tayyip Erdoğan anayasal değişiklik için çağrıda bulunmuştu. AK Parti, Anayasada yapılacak başörtüsü ile ilgili değişikliğe son şeklini vermeye hazırlanıyor. 5 maddelik değişiklik hazırlığı son rötuşların ardından 3e indi. Ailenin korunması maddesine dair değişiklik için Başkan Erdoğanın kararı beklenecek. AK Parti, CHPnin aile ile ilgili maddeyi bahane göstererek, Anayasa değişikliğinden kaçabileceğini düşünüyor.