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7/24 Dinle Takvim Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi! CHP ve İyi Parti üyelerinin LGBT lobisi korkusu: "Salondan sıvıştılar" / 24.01.23
Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi! CHP ve İyi Parti üyelerinin LGBT lobisi korkusu: "Salondan sıvıştılar" / 24.01.23

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi! CHP ve İyi Parti üyelerinin LGBT lobisi korkusu: "Salondan sıvıştılar" / 24.01.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi! CHP ve İyi Parti üyelerinin LGBT lobisi korkusu: "Salondan sıvıştılar" / 24.01.23

Takvim 02:34
02

115 milyon euro yakıldı! İşte Fenerbahçe'nin karavanaları... / 22.01.23

Takvim 02:17
03

TV5'teki firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama yayınına RTÜK'ten ceza / 11.01.23

Takvim 01:54
04

Lider Galatasaray Monaco’nun genç yıldızını gözüne kestirdi! Aslan’da yeni rota Boadu / 19.01.23

Takvim 01:34
05

CHP "kapatacağız" dedi Avrupa'da zirveye yerleşti! İşte Başkan Erdoğan'ın imza attığı, takoz muhalefetin engellemeye çalıştığı hizmet siyasetinin dev eserleri / 24.01.23

Takvim 02:26
06

İYİ Partili Aytun Çıray 'İP'in ucunu kaçırdı! Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını AK Parti'ye bağladı / 24.01.23

Takvim 02:15
07

Ankara'dan flaş üçlü mutabakat kararı: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki toplantılar süresiz iptal edildi / 24.01.23

Takvim 02:14
08

Başkan Erdoğan'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar / 24.01.23

Takvim 02:19
09

Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP'ye Atatürk ültimatomu: "Sizin Atatürkçülükle ne alakanız kaldı?" / 24.01.23

Takvim 02:12
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