Son dakika haberi! Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan, başörtüsü ile ilgili değişiklik önergesi reddedildi. Tekliflerinin kabul edilmemesini bahane eden CHP ve İyi Parti Komisyon görüşmelerini terk etti. Sapkın LGBTlilerin tepkisini çekmek istemeyen iki partinin görüşmeden kaçtıklarını belirten MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, İkinci maddeye ret verdikleri ortaya çıkmasın diye salondan sıvıştılar dedi. Öte yandan Komisyonda kabul edilen teklifin Mart ayı başında Genel Kurulda oylanması bekleniyor.