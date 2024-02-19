Marmara Denizinde 15 Şubatta batan Batuhan A adlı kargo gemisinin mürettebatından 5 kişiyi bulmak için deniz yüzeyinde ve su altındaki tarama faaliyetleri devam ederken yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 4 savcının yürüttüğü soruşturmada, GSM şirketlerinden, geminin 6 mürettebatının telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendi. Öte yandan gemideki işinden kazadan 2 gün önce ayrılan Doğuşcan Yaylak Geminin patlayan yerlerini her hafta kaynak yapıyorduk. Kendi aramızda bu gemi yakında batar diyorduk. sözleriyle göz göre göre gelen faciayı anlattı.