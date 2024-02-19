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Batan gemide mürettebat 6 saat boyunca neden yardım istemedi? O görüntü savcılığı harekete geçirdi! Telefon kayıtları incelenecek / 19.02.24

Batan gemide mürettebat 6 saat boyunca neden yardım istemedi? O görüntü savcılığı harekete geçirdi! Telefon kayıtları incelenecek / 19.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Batan gemide mürettebat 6 saat boyunca neden yardım istemedi? O görüntü savcılığı harekete geçirdi! Telefon kayıtları incelenecek / 19.02.24

Takvim 06:46
02

Münih Güvenlik Konferansı’na Putin korkusu damga vurdu! Batılı liderler karamsar: ABD terk etti NATO açığı kapatamaz / 19.02.24

Takvim 05:45
03

FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in köstebeği deşifre oldu! İncelemede sona gelindi! Polis memurunun telefonundaki hafıza bölümü tespit edildi / 19.02.24

Takvim 04:33
04

CHP'de 'olağanüstü' haller! 'Kurultay' endişesine bürünen Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 1 Nisan resti: Daha çok bekler / 19.02.24

Takvim 03:53
05

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Mesai süresini kısaltacak düzenleme yolda! Haftalık çalışma 40 saate iniyor

Takvim 04:45
06

İslam'a ve Kur'an'a hakaret eden CHP'nin sapkın avukatı Feyza Altun hakkında gözaltı kararı / 19.02.24

Takvim 04:30
07

Kemal Kılıçdaroğlu "1 Nisan" hamlelerine hız verdi! Ekrem'e mesajlar... "Özgür sana güle güle" / 19.02.24

Takvim 06:16
08

Konteynerde olduğu düşünülen 5 işçi neden kaçmadı? Tutuklanan sorumluların ifadeleri ortaya çıktı / 19.02.24

Takvim 06:41
09

Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye'ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi / 19.02.24

Takvim 04:20
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