Batı basını bir kez daha ABD-Çin savaşını işaret etti. İki ülke arasında istihbarat savaşı her geçen gün kızışırken ABD gazetesi Wall Street Journal, savaş çanlarını çalmaya başladı. Çin’in devasa tersanelerinde olağanüstü bir hızla geni inşasını sürdürdüğünü belirten Wall Street Journal, ABD’nin ise ürettiğinden daha çok gemiyi emekliye ayıracağına dikkat çekti ve Çin’in olası bir savaşa hazır olduğunu ABD’nin ise olmadığını vurguladı. Peki, ABD’nin ve Çin’in askeri güçleri arasında nasıl bir fark var? Olası bir savaş durumunda ABD mi yoksa Çin mi daha güçlü? İşte, Çin ve ABDnin askeri gücü...