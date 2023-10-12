Hamas’ın beklenmedik Aksa Tufanı Operasyonu’nun ardından şoka uğrayan İsrail, Gazze’ye adeta ölüm yağdırıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Filistin’i yok etmekle tehdit ederken Batı basını ise İsrail kurşunlarıyla ölen Filistinlileri yok sayarken İsraillilere ise methiyeler düzüyor. BBC, Daily Mail ve Sky News gibi birçok Batılı yayın kuruluşu Hamas-İsrail savaşı ile ikiyüzlülüklerini bir kez daha ortaya çıkardı. Filistinliler için öldü diyen BBC, İsrailliler için ise öldürüldü ifadesini kullanarak bir skandala daha imza attı.