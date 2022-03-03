Batı'nın ve Batı kontrollü medyanın Ukrayna oyunu, Erdoğan ile Putin'i karşı karşıya getirme planı ve Zelenskiy gerçekleri... / 03.03.22

Ukraynada yaşananlar her ne kadar yalnızca Putine mal edilse de Batı gerek devlet başkanları, gerek siyasi ve sivil toplum kuruluşları gerek medya ayağıyla büyük bir oyunu sahneye koymuş durumda. Bu oyunda Zelenskiyi medya eliyle kahraman ilan etme, Erdoğan ve Putini karşı karşıya getirerek iki ülke ilişkilerine zarar verme böylece emperyalist emelleri hayata geçirme var. Financial Timesın Erdoğan haberi, ABD’nin önde gelen yayınlarından Time dergisinin Zelenskiy manşeti de bu amaca hizmet eden medyanın ifşası oldu. İşte Ukrayna üzerinden oynanan oyun ve Türkiyeyi tuzağa çekme planı...