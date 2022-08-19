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Batı'ya yaranma çabası: Kemal Kılıçdaroğlu yine S-400'leri diline doladı! / 19.08.22
Batı'ya yaranma çabası: Kemal Kılıçdaroğlu yine S-400'leri diline doladı! / 19.08.22
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150 Bölüm | 06:01:44
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01
Batı'ya yaranma çabası: Kemal Kılıçdaroğlu yine S-400'leri diline doladı! / 19.08.22
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01:23
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02
Türkiye'nin mega projesinde son aşama: Türkiye'nin 1., dünyanın 3. en yüksek barajı
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02:10
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03
Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Icardi bombası / 13.08.22
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01:05
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04
Sosyal konut projesinde emekliye yüzde 20 kontenjan! / 10.08.22
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02:43
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05
CHP'li Ataşehir Belediyesi PKK ve DHKP-C'lilerin ardından tefecilerin de iş kurumu olmuş! Suç kaydı olan 125 kişiye istihdam / 17.08.22
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03:17
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06
Otoda bayi ve galeri kumpası mercek altında! Bakan Muş açıkladı: Cezası 2 milyon! / 04.08.22
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02:15
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07
2 yaşındaki kızını öldüren anne mahkemede kendini savundu: İçimde başka biri var / 19.08.22
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01:07
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08
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsü tiyatrosu: Sade vatandaş diye çıkardı "suç makinesi" çıktı / 19.08.22
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01:00
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09
Sağlıksız çıkan suyu içmek için kuyruğa girdiler! İl Sağlık Müdürlüğü uyardı vatandaşalar tepki gösterdi / 19.08.22
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01:28
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10
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'YSK' iddialarına tepki! "Bedel ödetmeli..." / 19.08.22
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01:15
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