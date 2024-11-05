Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesine kayyum atanması sonrası DEMi bozuk bölücüler sokakları birbirine kattı. Batmanda bir terör sevici İsrail sizden daha iyidir diyerek devlete, millete, milli ve manevi değerlere hakaretler yağdırdı. Belediye önünde toplanan bir kısım azılı bölücü de polislere Allah sizin belanızı versin şeklinde beddualar etti. DEM Partililerin hep bir ağızdan amin çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Skandal görüntüler sonrası ilgili makamlara Toplum vicdanı için bu bölücüler yakalansın, gereken yapılsın çağrıları yapıldı.