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Batman'daki Kandil artıkları devlete bela okudu! DEM'liler "Amin" çekti... "İsrail sizden daha iyidir" deyip polise saldırdılar / 05.11.24

Batman'daki Kandil artıkları devlete bela okudu! DEM'liler "Amin" çekti... "İsrail sizden daha iyidir" deyip polise saldırdılar / 05.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Batman'daki Kandil artıkları devlete bela okudu! DEM'liler "Amin" çekti... "İsrail sizden daha iyidir" deyip polise saldırdılar / 05.11.24

Takvim 02:21
02

Batman'da "kürdistan" hayaline kayyum tokadı! Gülistan'ın 'Sönük' kalan bölücü hezeyanı / 05.11.24

Takvim 02:46
03

Kayyum atanan Halfeti'de 'Yılan'ın başı ezildi! Mehmet Karayılan teröristbaşı Murat Karayılan'ın yeğeni çıktı / 05.11.24

Takvim 02:20
04

Kandil'in arka bahçesi olan DEM'li belediyelere 'Esenyurt' tarifesi! Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum... İçişleri Bakanlığı duyurdu / 05.11.24

Takvim 00:29
05

CHP-DEM'in "sistemi kilitleme" ittifakı! Açık açık devlete meydan okudular | 'Kayyum'un arka planı ve kirli provokasyon / 05.11.24

Takvim 03:42
06

AK Parti'den "Batman, Mardin, Halfeti belediyelerine kayyum" açıklaması! Anayasa 127 vurgusu / 05.11.24

Takvim 02:28
07

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başladı! Önce Kırgızistan sonra Macaristan! / 05.11.24

Takvim 03:33
08

UEFA'dan skandal karar! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak | Siyah-beyazlı kulüpten flaş açıklama / 05.11.24

Takvim 03:08
09

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Saldırgan akrabası çıktı! İfadesinde şok detaylar / 05.11.24

Takvim 06:31
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