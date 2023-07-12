CHPdeki koltuk kavgası boyut kazanarak büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlunun merkezinde İstanbul olan Ekrem İmamoğlunu siyasetten silme planları kulislere düşerken; İmamoğlunun yeni parti kuracağı konuşuluyor. Bay Bay Kemalin A Takımı ise İmamoğluna senin yerin belediye mesajı vermekten geri durmuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, İmamoğlu ve İYİ Partililere ayar vererek Alınamayan %52de herkesin payı var tek sorumlu Kılıçdaroğlu değil vurgusu yaptı. Durum üzerine Ekremci SÖZCÜde bomba bir çıkış kayıtlara geçti. Deniz Zeyrek, Zeynel Emreye 48i çok fazla kutsadığınızı düşünüyorum şeklinde yanıt verdi.