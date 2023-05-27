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Bay Bay Kemal’in CHP gençliği vol.2! Depremzedelere ve AK Parti seçmenine hakaret edip terör devletini savundular / 26.05.23

Bay Bay Kemal’in CHP gençliği vol.2! Depremzedelere ve AK Parti seçmenine hakaret edip terör devletini savundular / 26.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Bay Bay Kemal’in CHP gençliği vol.2! Depremzedelere ve AK Parti seçmenine hakaret edip terör devletini savundular / 26.05.23

Takvim 01:46
02

Kemal Kılıçdaroğlu skandal söylem! Başkan Erdoğan'a oy verenlere hakaretler yağdırdı / 26.05.23

Takvim 01:13
03

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dan 'yemin krizi' iddiasına yalanlama: Yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz / 26.05.23

Takvim 02:46
04

Koç’a geri adım attıran isyan: Futbolcular ile Jesus arasındaki problemler giderek büyüyor! / 27.05.23

Takvim 01:09
05

EYT’liye avans imkanı! Maaş bağlanmasını bekleyenlere kolaylık... Kimler yararlanacak? Ne kadar verilecek?

Takvim 01:39
06

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuku çiğneyerek gerçekleştirdiği SMS skandalına suç duyurusu / 26.05.23

Takvim 02:57
07

Yenimahalle – Şentepe teleferik hattı hala kapalı! ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan vizyonsuzluk! Çalışmadığı gün sayısı daha fazla! / 26.05.23

Takvim 01:07
08

HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni destek! Cengiz Çandar'ın mutabakat itirafı yeniden gündemde... / 26.05.23

Takvim 01:22
09

Şehit Onbaşı Yunus Mermer'in acılı babasından 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Amaçları ülkeyi PKK'ya teslim etmek! CHP eşittir PKK / 26.05.23

Takvim 00:47
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