İkinci tur seçimlerine sayılı saatler kala sokağın nabzı tutulmaya devam ediyor. CHPli gençlerle Kadıköyde gerçekleştirilen yeni bir röpartaj büyük tepkilere neden oldu. Söz konusu videoda CHPli gençlere Deprem bölgelerinde AK Parti’nin oy oranın yükselmesi hakkında ne düşünüyorsun?, Seçimde hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsun?, Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile yol yürümesi hakkında neler düşünüyorsun?” soruları yönetildi verilen cevaplar ise pes dedirtti. Depremzedelere ve AK Parti seçmenine hakaret eden gençler, Kürdistan kurulmasını desteklediler.