Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan iç çekişme bomba etkisi yaratan ifşaları da beraberinde getiriyor. Kemal Kılıçdaroğluna yakınlığıyla bilinen Tolgahan Erdoğan, Hatayda yapıldığı söylenen ve Lütfü Savaşın önde çıktığı iddia edilen anketleri Ekrem İmamoğlunun adamı Mehmet Ali Çalışkanın yaptığını öne sürdü. Tolgahan Erdoğanın iddiasına göre Lütfü Savaşın önde gösterilmesi için de Hatay Expo Fuarının sosyal medya tanıtım ihalesi İmamoğlunun danışmanı Necati Özkanın şirketine verildi. İşte detaylar...