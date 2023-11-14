Cumhuriyet Halk Partisinde kavga bitmiyor. 13 yıldır oturduğu koltuğu Özgür Özele kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu İntikam isterken yandaşları da boş durmuyor. Hedefine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunu alan CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi ve Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Ufuk Emre Bektaş, Yolumuz uzun diyerek meydanlarda haykıranların bu memlekete uzun vadede vereceği zararı biliyoruz diyerek CHPden istifa ettiğini duyurdu. Kılıçdaroğlunun Alevi kimliği sebebiyle yıpratıldığını savunan Ufuk Emre Bektaş,Finanse ettikleri medya organları ve gazetcilerle yaptıkları algı operasyonlarının karşısında durmaya devam edeceğim ifadelerini kullandı.